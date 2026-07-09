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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette 'turuncu alarm' verildi

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette 'turuncu alarm' verildi
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Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verildi. Hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

FRANSA'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette 'turuncu alarm' verildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette 'turuncu alarm' verildiğini ve hava sıcaklıklarının öğleden sonra 41 dereceye kadar ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı. Açıklamada, sıcak havaların hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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