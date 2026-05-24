Frankfurt'ta CHP Kurultayı'nın İptal Kararı Protesto Edildi

Haber: İlhan BABA

Almanya'nın Frankfurt kentinde CHP'liler, 38. Olağan Kurultayın iptaline yönelik kararı protesto etti. Bockenheimer Depot Meydanı'nda düzenlenen eylemde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek verilirken, kararın demokrasiye ve halk iradesine müdahale olduğu vurgulandı.

CHP Frankfurt Birlik Başkanı Ercan Beğen, yaptığı konuşmada Türkiye'de hukukun iktidarı korumak amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Mutlak butlanın siyasi bir müdahale olduğunu ifade eden Beğen, CHP'nin bugün Türkiye'nin birinci partisi haline geldiğini ve halkın umudunu temsil ettiğini söyledi.

Son bir yıldır düzenlenen mitinglerde milyonlarca kişinin halk iradesine sahip çıktığını belirten Beğen, iktidarın seçimlerde yaşadığı gerileme nedeniyle yargı üzerinden siyaseti şekillendirmeye çalıştığını savundu. Geçmiş referandum süreçlerine değinen Beğen, "Eğer CHP kurultayına 'mutlak butlan' diyorsanız, mühürsüz oylarla kabul edilen referandum nedir" diyerek, çifte standardı eleştirdi. CHP'ye yönelik müdahalelerin kabul edilmeyeceğini vurgulayan Beğen, "CHP'yi susturamayacaksınız, meydanları boşaltamayacaksınız. Halkın değişim talebini durduramayacaksınız. Son sözü saraylar değil millet söyleyecek" dedi.

Frankfurt Alevi Kültür Merkezi (AKM) Başkanı Şahin Karasu da Alevi öğretisinin adalet, eşitlik ve hak mücadelesini esas aldığını belirtti. Karasu, adaletin herkese eşit uygulanması gerektiğini ifade ederek, haksızlıklara karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Herhangi bir siyasi partinin yanında ya da karşısında olmadıklarını söyleyen Karasu, demokratik meşruiyet, halk iradesi ve hukukun evrensel ilkelerini savunduklarını kaydetti. Alevilerin tarih boyunca dışlanma ve hak kayıpları yaşadığını hatırlatan Karasu, demokrasi ve toplumsal adalet mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Eylemde ayrıca Sol Parti temsilcisi Zafer Taşkın, Demokrat İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Yönetim Kurulu adına Bayram Aksu ve TİP adına Nilüfer Tonga da birer konuşma yaptı.

Protesto, "Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA