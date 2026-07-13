Haberler

Frankfurt Havalimanı'nda Bagaj Takibi Hırsızlık Şüphelisini Yakalattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan eşyalar, bagaj takip cihazı sayesinde bulundu. 43 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan eşyalar, bagaj takip cihazı sayesinde bulundu. Olayla ilgili 43 yaşındaki bir kadın gözaltına alınırken, hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan seyahat çantası ve 100 euro, bagaj takip cihazının sağladığı konum bilgisi ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 43 yaşındaki kadının üzerinde başka çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.

Alman Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre, bir yolcu kültür çantasının ve içindeki 100 euronun çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Yolcunun bagajında bulunan takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yapılan video incelemesi sonucunda 43 yaşındaki kadın şüpheli olarak tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, şikayetçiye ait eşyaların yanı sıra başka hırsızlık olaylarından elde edildiği değerlendirilen çeşitli çalıntı eşyalar da ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da

Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
Fenerbahçe'de 6 veda hazırlığı! İşte o isimler

Fenerbahçe'de vedalar üst üste
Trabzonspor'da Lovik ile yollar ayrıldı! Kasaya giren bonservis belli oldu

''Teşekkürler'' denilerek veda edildi! İşte kasaya giren bonservis
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Yeni aldığı otomobili eşi deniyormuş

Anne ile oğlu can verdi! Korkunç kazada kahreden detay
Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Muslera'nın yeni hocası belli oldu!
İsrail'in İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu öne sürüldü

İran'ın başına eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı getirmeye çalışmışlar
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım