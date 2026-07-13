Frankfurt Havalimanı'nda Bagaj Takibi Hırsızlık Şüphelisini Yakalattı

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan eşyalar, bagaj takip cihazı sayesinde bulundu. Olayla ilgili 43 yaşındaki bir kadın gözaltına alınırken, hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Frankfurt Havalimanı'nda bir yolcunun bagajından çalınan seyahat çantası ve 100 euro, bagaj takip cihazının sağladığı konum bilgisi ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 43 yaşındaki kadının üzerinde başka çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar da ele geçirildi.

Alman Federal Polis'ten yapılan açıklamaya göre, bir yolcu kültür çantasının ve içindeki 100 euronun çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Yolcunun bagajında bulunan takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Yapılan video incelemesi sonucunda 43 yaşındaki kadın şüpheli olarak tespit edildi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, şikayetçiye ait eşyaların yanı sıra başka hırsızlık olaylarından elde edildiği değerlendirilen çeşitli çalıntı eşyalar da ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA