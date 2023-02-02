Fotoğraftaki leoparı görebiliyorsanız bir şahinin gözlerine sahipsiniz

Hindistan'da çekilen bir fotoğraf karesinde kayaların arasında kamufle olan leoparı birçok kişi göremiyor.

Fotoğraf, Sudhir Shivaram tarafından kuzey Hindistan'da bir eyalet olan Rajasthan'da çekildi.

Sadece dikkatli olanlar, çevresiyle kamufle olmuş bir şekilde sonraki yemeğini bekleyen leoparı görebilecekler.

Sudhir, "Kayalık arazisi nedeniyle yer, leoparlar arasında gerçekten popüler. Fotoğrafta leoparı biraz merkezden kaymış halde çektim, bu yüzden onu bulmak gerçekten zor. Onları rahatsız etmediğimiz sürece hayatımıza karışmayacaklar ve bir arada yaşayabileceğiz."

İşte o iki fotoğraf karesi;