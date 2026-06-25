Haberler

Venezuela'da 24 Haziran'da Peş Peşe Depremler: Büyük Yıkım

Venezuela'da 24 Haziran'da Peş Peşe Depremler: Büyük Yıkım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da 24 Haziran'da ulusal tatil gününde peş peşe meydana gelen depremler, yerel saatle akşam saatlerinde büyük yıkıma yol açtı. Depremler sonucunda birçok bina çökerken, can kayıpları ve yaralanmalar bildirildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede halkın dikkatli olması istendi.

Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen

Bir ulusal tatil günü yerel saatle akşam meydana gelen depremlersde büyük yıkım yaşandı.

BBC
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

Milyonların beklediği soruya verdiği yanıt günlerce konuşulacak

Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor