Venezuela'da 24 Haziran'da Peş Peşe Depremler: Büyük Yıkım
Venezuela'da 24 Haziran'da ulusal tatil gününde peş peşe meydana gelen depremler, yerel saatle akşam saatlerinde büyük yıkıma yol açtı. Depremler sonucunda birçok bina çökerken, can kayıpları ve yaralanmalar bildirildi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini açıkladı. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede halkın dikkatli olması istendi.
Venezuela'da 24 Haziran'da peş peşe meydana gelen
Bir ulusal tatil günü yerel saatle akşam meydana gelen depremlersde büyük yıkım yaşandı.