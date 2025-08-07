Fort Stewart Askeri Üssünde Silahlı Saldırı
Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 28 yaşındaki çavuş Quornelius Radford olduğu belirlendi. Olayda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğu bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin, orduda görevli Quornelius Radford olduğu bildirildi.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin orduda çavuş rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Quornelius Radford olduğu tespit edildi. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral John Lubas, saldırganın olayda kişisel silahını kullandığını belirterek, "Motivasyonu hakkında kesin bir bilgimiz yok" dedi.
Lubas açıklamasında, saldırıda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğunu da aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya