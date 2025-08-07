Fort Stewart Askeri Üssünde Silahlı Saldırı

Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 28 yaşındaki çavuş Quornelius Radford olduğu belirlendi. Olayda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart askeri üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin orduda çavuş rütbesinde görev yapan 28 yaşındaki Quornelius Radford olduğu tespit edildi. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral John Lubas, saldırganın olayda kişisel silahını kullandığını belirterek, "Motivasyonu hakkında kesin bir bilgimiz yok" dedi.

Lubas açıklamasında, saldırıda yaralanan 5 askerin durumunun iyi olduğunu da aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
