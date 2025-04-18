Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Leon Bölgesi Şerifi Walt McNeil ve polis Jason Trumbower düzenledikleri basın toplantısında, saldırıya ilişkin detayları paylaştı. McNeil, şerif yardımcısının 20 yaşındaki oğlu Phoenix Ikner'in gözaltına alındığını belirterek, şüphelinin annesine ait silahı kullanarak saldırıyı düzenlediğini söyledi. Trumbower ise saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiğini ve bu kişilerin öğrenci olmadığını bildirdi.

Yetkililer, yaralanan 6 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.