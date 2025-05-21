Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi

ABD'de fırtına nedeniyle bir çiçekçideki tüm raflar devrildi. Çiçekçinin yaşadığı çaresizlik güvenlik kamerasına yansıdı.

FIRTINA, TÜM RAFLARI DEVİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) vuran şiddetli fırtına, geride büyük bir yıkım bıraktı. Bu yıkımın en çarpıcı örneklerinden biri, çiçekçinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle gözler önüne serildi.

ÇİÇEKÇİNİN ÇARESİZLİĞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Fırtınanın etkisiyle çiçekçideki raflar devrildi, çiçekler etrafa savruldu. İlk başta rafları tutmaya çalışan adam, bir süre sonra baş edemeyince çaresizce yıkımı izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.