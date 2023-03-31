Finlandiya'nın NATO üyesi olması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve güvenli yapacak" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adayan, güçlü bir müttefik olacak" ifadesini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.