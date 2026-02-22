Haberler

Finlandiya Dışişleri Bakanı: AB, Rusya ile Diyalogu Tamamen Dışlamıyor

Finlandiya Dışişleri Bakanı: AB, Rusya ile Diyalogu Tamamen Dışlamıyor
Güncelleme:
FİNLANDİYA Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Avrupa Birliği'nin Rusya ile diyalog olasılığını değerlendirdi ve bu konudaki zorlukları dile getirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın gelecekte Rusya ile iletişim kapılarını tamamen kapatmayabileceğini belirtti. Valtonen, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Moskova üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyleyerek, bunun nasıl sağlanabileceği konusunda durumun zor olduğunu kaydetti.

Valtonen, 'AB'nin yakın gelecekte Rusya ile diyalog kurup kurmayacağı' sorusuna, "Elbette, bir noktada. Ancak bu diyalogla neye ulaşmak istediğimiz ve kimin ne yapacağı konusunda anlaşmak gerekiyor" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
