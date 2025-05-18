FİNLANDİYA'DA İKİ HELİKOPTER HAVADA ÇARPIŞTI: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
FİNLANDİYA'nın Eura kentinde, iki helikopterin havada çarpışması sonucu pilotlar dahil 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
FİNLANDİYA'nın güneybatısındaki Eura kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, iki helikopterin Piikajarvi Havaalanı'na yaklaştıkları sırada havada çarpışarak Eura kentindeki bir ormanlık alana düştüğünü açıkladı. Helikopterlerdeki pilotlar dahil 5 kişinin öldüğü bildirildi. Olay yerinde arama, kurtarma ve delil toplama çalışmalarının sürdüğü, kesin kaza raporunun detaylı teknik incelemenin ardından paylaşılacağı bilgisi verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya