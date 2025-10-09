Haberler

Film sahnesi değil gerçek! Balıkçıların şoke olduğu an

Umman açıklarında ağ atan balıkçılar, binlerce balığın aynı anda ağa takılmasıyla şaşkınlık yaşadı. O anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar "Okyanusu mu süpürdünüz?" ve "Deniz balık kaynıyor" gibi yorumlar yaptı.

Umman açıklarında denize ağ atan balıkçılar, beklenmedik bir bollukla karşılaştı. Kısa sürede dolan ağlarda binlerce balığın aynı anda yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca izlenmeye ulaştı.

"OKYANUSU MU SÜPÜRDÜNÜZ?"

Viral hale gelen videonun altına kullanıcılar esprili ve eleştirel yorumlar yaptı. Sosyal medyada "Ne yapıyorsunuz, okyanusu mu süpürdünüz?", "Pi'nin Yaşamı filminde böyle bir sahne vardı", "Denizin dibini kürümüşler", "Hakikaten deniz balık kaynıyor" ve "Şimdi bunu çekmek de marifet" gibi yorumlar dikkat çekti.

DÖNEMSEL ARTIŞ OLABİLİR

Uzmanlar, bölgedeki balık popülasyonunun dönemsel artış gösterebileceğini belirtiyor. Görüntüler, hem balıkçılıktaki verimlilik hem de doğal yaşamın korunması konularında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

