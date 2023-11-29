Filistinliler, İsrail bombardımanının ardından evlerinin enkazında hayata tutunuyor

İsrail ordusunun haftalar süren bombardımanında hayatta kalmayı başaran Filistinliler, yıkılan evlerinin enkazında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerindeki hatıraları ve hayalleriyle birlikte enkazda kalan Filistinliler, barınma ve temel yaşam ihtiyaçları konusunda sıkıntı yaşıyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun haftalarca bombaladığı Gazze Şeridi'nde yıkılan evlerinin enkazında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun haftalar süren ağır bombardımanında hayatta kalmayı başaran Filistinliler, aileleri ve çocuklarının hatıraları ile dolu evlerinin enkazından ayrılmıyor.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den 24 Kasım'a kadar sürdürdüğü saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 15 binden fazla Filistinli öldürüldü, 50 bin konut tamamen, 250 bin konut ise kısmen yıkıldı veya zarar gördü.

"Evimin enkazından başka sığınacak bir yer bulamadım"

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Huzaa köyünde yaşayan Filistinli Yasin el-Kara, AA muhabirine, "Benim ve çocuklarımın hatıralarını barındırdığı için yıkılan evimde yaşıyorum. Hatıralarımız ve hayallerimiz burada, yıkılan evde." dedi.

Yedi çocuğuyla birlikte yıkılan evlerinde kalmaya devam ettiklerini söyleyen Filistinli baba, "Evimin enkazından başka sığınacak bir yer bulamadım. Okullarda hastalık oluyor ve temel yaşam gereksinimleri bulunmuyor." diye konuştu.

Kara, İsrail saldırılarında Gazze'deki on binlerce Filistinlinin evsiz kaldığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Barınma merkezleri insanlar için uygun değil. Hiçbir hizmet yok, su yok, soğuk havada temizlik olmadan nasıl yaşayabiliriz? Çocuklarım sürekli hasta. Çatışmaların tamamen durdurulmasını ve bu savaş kabusunun sona ermesini umut ediyoruz."

"Şiddetli soğuğa rağmen yıkılan evimizde kalmaya devam edeceğiz"

Filistinli Ümmü Eymen el-Kara da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullarda temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmadığını, bu nedenle "insani aranın" başlamasından bu yana yıkılan evlerinin enkazında yaşadıklarını dile getirdi.

Filistinli kadın, şöyle konuştu:

"Şiddetli soğuğa rağmen yıkılan evimizde kalmaya devam edeceğiz. Savaşın bitmesini temenni ediyorum. Daha önce evimizde oturuyorduk, şimdi ise yerimizden edildik ancak evimizin enkazında kalmakta kararlıyız."

"Çatışmaların kalıcı olarak bitirilmesi için Gazze'nin yanında olun"

Han Yunus'un doğusunda yaşayan Filistinli İbrahim en-Neccar da 24 Kasım'da "insanı ara" başladığında evlerine döndüklerini ve evi yıkılmış halde bulduklarını anlattı.

Yıkılan evini yeniden inşa edebilmek için Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasını beklediğini ifade eden Neccar, tüm dünyaya "çatışmaların kalıcı olarak bitirilmesi için Gazze'nin yanında olun" çağrısı yaptı.