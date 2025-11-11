Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

İsrail Meclisi, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının ilk oylamasını gerçekleştirdi. Skandal nitelikteki tasarı, 39 "evet" oyuna karşılık 16 "hayır" oyuyla kabul edildi. Tasarının yasalaşması için iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

FİLİSTİNLİLER İDAM EDİLİYOR AMA...

Tartışmalı düzenleme, bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldüren Filistinlilere idam cezası verilmesini öngörüyor. Ancak aynı fiili işleyen İsrailliler bu yasadan muaf tutulacak.

BAKLAVA DAĞITARAK KUTLAMA YAPTI

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tasarının kabul edilmesinin ardından Meclis'te vekillere baklava dağıtarak kutlama yaptı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı "soykırım sürerken kutlama yapıyorlar" diyerek İsrail hükümetine sert eleştiriler yöneltti.