Filistin devletini tanıyan İspanya'dan yeni karar! İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olacaklar

İspanya Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurmuştu. Atılan bu önemli adımın ardından İspanya yeni bir karara imza atarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı.

DAVAYA KATILAN İLK AVRUPA ÜLKESİ İSPANYA OLDU

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin'i tanıma kararını "Bu tarihi bir karar ve tek bir amacı var, o da İsrailliler ve Filistinlilerin barışa ulaşmasına yardımcı olmaktır." sözleriyle duyurmuştu. Alınan bu kararla birlikte İspanya, Türkiye, Şili ve Meksika'nın da müdahillik talep ettiği davaya müdahil olacak ilk Avrupa ülkesi oldu.

İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.