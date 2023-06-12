Filipinler'in en aktif yanardağı olarak bilinen Mayon Yanardağı'nın lav püskürtmeye başlaması nedeniyle, bölgeden tahliyeler devam ediyor. Volkanik hareketliliğin başlamasının ardından şu ana kadar yaklaşık 13 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde alarm seviyesi 3'e yükseltilmişti.

Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusunda yer alan Mayon Yanardağı lav püskürtmeye başladı. Bölge sakinlerinin tahliyesi devam ediyor.

Volkan civarındaki "kalıcı tehlikeli" bölgede veya 6 kilometreye kadar mesafede bulunanlar sığınaklara taşındı. Mayon Yanardağı geçen hafta lav püskürtmeye başlamıştı. Ancak tahliyeler, volkanın yoğun lav püskürtmesinin akabinde yapıldı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre ülkenin baş volkanbilimcisi Teresito Bacolcol, yanardağın durumuna göre daha fazla kişinin tahliye edilebileceğini söyledi.

Filipinler'de yanardağ alarmı: Yaklaşık 13 bin kişi tahliye edildi

Bacolcol, lavdan daha hızlı hareket eden volkanik gazlar ile kayalara dikkat çekti.