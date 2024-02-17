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Filipinler'de milyonlarca balık karaya vurdu

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Filipinler'de milyonlarca balık toplu şekilde karaya vurdu. Sahile koşan Filipinliler, bu olağanüstü olayı cep telefonlarıyla kayda aldı. Bölge halkı, kıyıya vuran balıkları kovalara doldurmaya başladı.

Filipinler'de ortaya çıkan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Milyonlarca balığın toplu şekilde karaya vurduğu görüldü. Olay karşısında neye uğradığını şaşıran Filipinliler, sahile koşarak o manzarayı kayda aldı. Kimileri ise eline aldığı kovalara balıkları doldurmaya başladı.

Filipinler'de on binlerce balık karaya vurdu

DENİZ YÜZEYİ BALIKLARLA KAPLANDI

Deniz yüzeyi balıklardan dolayı görünmez hale gelirken bazı kişilerin yüzmeye çalıştığı görüldü. Sıra dışı olayın neyden kaynaklı gerçekleştiği hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. İlginç ve bir o kadar da korkutucu manzaradan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Filipinler'de on binlerce balık karaya vurdu

KIYIYA VURAN BALIKLAR DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Filipinlerde balıkların karaya vurması sık yaşanan bir olay olsa da kimileri yaşananların deprem habercisi olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda tonlarca balığın bir gecede karaya vurmasının ardından yaklaşık 48 saat sonra bölge sarsıcı bir deprem yaşadı. Balıkların yaklaşan doğal felaketi sezip sığ sulara kaçmış olabileceği yönünde söylentiler ortaya çıktı.

Filipinler'de on binlerce balık karaya vurdu

Fakat yerel uzmanlar, iki olayın birbiriyle bağlantılı olmadığını ve olağandışı toplu karaya oturmanın sorumlusunun muhtemelen başka faktörler olduğunu ifade etmişti.

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Dünya

Filipinler Doğa Yaşam Dünya Haberler

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