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Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti

Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti
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Filipinler'deki San Jose Ulusal Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti, 5 öğrenci yaralandı. Saldırıyla ilgili biri öğrenci iki şüpheli gözaltına alındı.

FİLİPİNLER'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Filipinler polisi, San Jose Ulusal Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkililer, olayda 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını bildirdi. Polis, saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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