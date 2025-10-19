Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi: 2 Ölü
Filipinler'in Tarlac kentinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Uçak, Magalang Üssü'nden havalandıktan kısa bir süre sonra pirinç tarlasına düştü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Filipinler basını, Pampanga kentindeki Magalang Üssü'nden havalanan küçük uçağın Tarlac'a bağlı bir kasabadaki pirinç tarlasına düştüğünü duyurdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydeden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya