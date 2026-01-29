Haberler

Filipinler'de batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

Filipinler'de batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi
Güncelleme:
Filipinler'in güneyinde batan feribot kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaştı. Arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Gemideki yolcu sayısı da güncellendi.

FİLİPİNLER'in güneyinde pazartesi günü batan feribot kazasında, 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Filipinler basınında yer alan haberlere göre; arama kurtarma çalışmalarında bu sabah 11 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Basilan eyaleti açıklarında batan 'M/V Trisha Kerstin 3' isimli feribotta hayatını kaybedenlerin sayısının böylece 29'a ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), gemideki toplam kişi sayısına ilişkin verileri güncelledi. İlk etapta 359 olarak açıklanan toplam yolcu ve mürettebat sayısı, listede adı bulunan 15 kişinin gemiye binmediğinin tespit edilmesi üzerine 344 olarak revize edildi.

Zamboanga kentinden Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na gitmekte olan feribot, 26 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında Baluk-Baluk Adası açıklarında teknik bir arıza sonucu batmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
