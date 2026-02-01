Haberler

Filipinler'de Feribot Kazasında Ölü Sayısı 39'a Yükseldi

Filipinler'de Feribot Kazasında Ölü Sayısı 39'a Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a ulaştı. 316 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nden (PCG) yapılan açıklamada, 'M/V Trisha Kerstin 3' adlı feribotun batmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 316 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke