Filipinler'de Feribot Kazasında Ölü Sayısı 39'a Yükseldi
Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a ulaştı. 316 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.
Filipinler Sahil Güvenliği'nden (PCG) yapılan açıklamada, 'M/V Trisha Kerstin 3' adlı feribotun batmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 316 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya