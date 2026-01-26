Haberler

Filipinler'de 359 Kişiyi Taşıyan Feribot Battı: 15 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Güncelleme:
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 332 yolcu ve 27 mürettebatın bulunduğu feribottaki kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Filipinli yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, kazada en az 15  kişi hayatını kaybetti.

Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Zamboanga Limanı'ndan Sulu Adası'ndaki Jolo kentine gitmekte olan feribot, Basilan açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişi denizden sağ olarak çıkarılırken, bazı yolcuların kayıp olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, kazada en az 15  kişi hayatını kaybettiğini ve can kaybı sayısının artabileceğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına deniz ve hava unsurlarının katıldığı bildirildi.

