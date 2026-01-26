Haberler

Filipinler'de feribot battı: 15 ölü

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan bir feribot batarken, 15 kişi yaşamını yitirdi. Feribot, teknik arıza nedeniyle battı ve şu ana kadar 138 kişi kurtarıldı.

FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'in Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na giden 'M/V Trisha Kerstin 3' feribotun, Pilas Adası açıklarında teknik arıza sonucu battığı bildirildi. Yetkililer, feribottaki 359 kişiden 15'inin hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini ve şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
