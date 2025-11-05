Haberler

Filipinler'de Düşen Helikopterin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

Filipinler'de Düşen Helikopterin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı
Güncelleme:
Filipinler'in Agusan del Sur eyaletinde düşen 'Super Huey' tipi helikopterdeki 6 personelin cansız bedenleri bulundu. Helikopter, Kalmaegi Tayfunu'nun etkilerini değerlendirmek üzere uçuş gerçekleştirmişti.

FİLİPİNLER'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinde düşen Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait 'Super Huey' tipi helikopterde bulunan 6 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) Sözcüsü Albay Christina Basco, orduya ait birliklerin, Agusan del Sur eyaletinde düşen 'Super Huey' tipi helikopterde bulunan 2 pilot ve 4 mürettebatın cansız bedenlerine ulaştığını bildirdi.

Dün öğle saatlerinde düşen helikopterin, ülkede etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı hasarın değerlendirilmesi ve ihtiyaç tespiti görevi için Davao'dan Butuan'a havalanan dört helikopterden biri olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
