Filipinler'de Düşen Helikopterin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı

FİLİPİNLER'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinde düşen Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait 'Super Huey' tipi helikopterde bulunan 6 personelin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) Sözcüsü Albay Christina Basco, orduya ait birliklerin, Agusan del Sur eyaletinde düşen 'Super Huey' tipi helikopterde bulunan 2 pilot ve 4 mürettebatın cansız bedenlerine ulaştığını bildirdi.

Dün öğle saatlerinde düşen helikopterin, ülkede etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nun yol açtığı hasarın değerlendirilmesi ve ihtiyaç tespiti görevi için Davao'dan Butuan'a havalanan dört helikopterden biri olduğu açıklanmıştı.