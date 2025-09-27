Filipinler'de Bualoi Tropikal Fırtınası: 19 Ölü, Binlerce Etkilenmiş

FİLİPİNLER'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi tropikal fırtınası nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de etkili olan Bualoi tropikal fırtınası, ülke genelinde büyük hasara yol açtı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklama göre, tropikal fırtına nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi. Açıklamada, en az 18 kişinin yaralandığı, 2 milyondan fazla kişinin ise farklı bölgelerde fırtınadan etkilendiği belirtildi.

Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 580 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, binlerce kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Fırtınadan etkilenen bölgelerde 5 binden fazla ev zarar görürken, şiddetli rüzgarlar ve sağanak nedeniyle 143 şehir ve belediyede elektrik kesintileri yaşandı. Ayrıca, hava ve deniz koşullarının kötüleşmesi üzerine 7 binden fazla yolcunun limanlarda mahsur kaldığı bildirildi.

Yerel yönetimler, 32 şehir ve belediyede afet durumu ilan ederken, yetkililer halkı sel, toprak kayması ve deniz taşkınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.