Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'in Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda iki güvenlik görevlisi yaralanırken, güvenlik güçleri şüphelileri takip etti.

Filipinler'in Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak kasabasında Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'ın aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Ampatuan'ın koruma ekibinden 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin kaçan şüphelileri Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği ve burada çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Yetkililerin saldırganların kimlikleri ve saldırının nedeni hakkında inceleme başlattığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
