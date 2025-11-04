Haberler

Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü

Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü
Güncelleme:
Filipin Hava Kuvvetleri, Mindanao Adası'nda bir 'Super Huey' helikopterinin düştüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Helikopter, Tino Tayfunu'nun hasar tespiti için görevlendirilmişti.

  • Filipin Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikopter Mindanao Adası'nın Agusan del Sur eyaletinde düştü.
  • Helikopter, Tino (Kalmaegi) Tayfunu'nun hasarını değerlendirmek için Davao'dan Butuan'a giden dört helikopterden biriydi ve iletişimi kesildi.
  • Arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı ve helikopterdeki mürettebatın durumu veya can kaybı hakkında henüz resmi bilgi yok.

Filipin Hava Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nın Agusan del Sur eyaletinde bir 'Super Huey' askeri helikopterinin düştüğünü duyurdu.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılan açıklamada, helikopterin, Tino (Kalmaegi) Tayfunu'nun yol açtığı hasarın değerlendirilmesi ve ihtiyaç tespiti görevi için Davao'dan Butuan'a havalanan dört helikopterden biri olduğu ve iletişiminin kesildiği bildirildi. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kazanın koşullarını ve nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yapıldığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detayların doğrulandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Helikopterdeki mürettebatın durumu veya can kaybı hakkında ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
