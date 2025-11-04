Filipinlerde tayfun felaketi! Askeri helikopter düştü

Filipin Hava Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nın Agusan del Sur eyaletinde bir 'Super Huey' askeri helikopterinin düştüğünü duyurdu.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) tarafından yapılan açıklamada, helikopterin, Tino (Kalmaegi) Tayfunu'nun yol açtığı hasarın değerlendirilmesi ve ihtiyaç tespiti görevi için Davao'dan Butuan'a havalanan dört helikopterden biri olduğu ve iletişiminin kesildiği bildirildi. Bunun üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kazanın koşullarını ve nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yapıldığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin detayların doğrulandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Helikopterdeki mürettebatın durumu veya can kaybı hakkında ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.