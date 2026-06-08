Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin 55,2 kilometre derinlikte olduğunu duyururken, tsunami uyarısı yapıldı.
FİLİPİNLER'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 55,2 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı