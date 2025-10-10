Haberler

Filipinler'de 7.4 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'de 7.4 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı ancak henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

FİLİPİNLER'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda yer alan Santiago kentinin 20 kilometre doğusu açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

58,1 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, henüz can veya mal kaybı bildirilmediği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
