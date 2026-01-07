Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Baculin bölgesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, bölgenin 16 kilometre doğusunda yer aldı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
FİLİPİNLER'in Baculin bölgesi açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Filipinler'in güneydoğu açıklarında deprem meydana geldiğini bildirdi. Büyüklüğü 6.4 olarak kaydedilen depremin merkez üssünün, Baculin bölgesinin yaklaşık 16 kilometre doğu açıkları olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya