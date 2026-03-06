Haberler

Felaket senaryosu gerçek oluyor: İşte Azerbaycan'ın İran sınırına yığınak yaptığı anlar

Güncelleme:
Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev orduyu 1. seviye seferberlik durumuna geçirdi ve silahlı kuvvetlerin tam muharebe hazırlığına geçirilmesi talimatını verdi. Bu talimatın ardından birliklerin İran sınırına konuşlandığı görüntüler gelmeye başladı.

Nahçıvan'a yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Azerbaycan'da askeri hareketlilik arttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan'a ait topçu birliklerinin konvoylar halinde sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.

SEFERBERLİK DURUMUNA GEÇİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güvenlik Konseyi toplantısında aldığı kararla Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve Özel Kuvvetler dahil tüm askeri unsurları bir numaralı seferberlik durumuna geçirdi. Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre ülke "1. seviye seferberlik" ilan ederek silahlı kuvvetleri tam muharebe hazırlığına getirdi.

BİRLİKLERE "HAZIR OLUN" TALİMATI

Aliyev, askeri birliklerin operasyonlara hazır hale getirilmesi, yedek personelin göreve çağrılması ve birliklerin belirlenen mevzilere sevk edilmesi talimatını verdi. Bu emrin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İran topçu birliklerinin konvoylar halinde İran sınırına konuşlandığı görüntülendi.

