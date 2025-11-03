Federal Yargıç, Trump Yönetiminin Portland'a Asker Göndermesini Engelledi

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız konuşlandırmasını engelledi.

ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut, şehir ve eyalet yöneticilerinin Donald Trump yönetimine karşı açtığı davada geçici kararını açıkladı. Immergut, 16 sayfalık kararında, dosyada çok sayıda kanıt bulunduğunu ve cuma günü nihai kararın açıklanacağını belirterek, o güne kadar Oregon eyaletine bağlı Portland kentine asker konuşlandırılmasının engellenmesine karar verildiğini bildirdi.

Şiddet olaylarının çoğunun protestocular ve protesto karşıtları arasında yaşandığını kaydeden Immergut, protestoların merkezinde yer alan göçmenlik tesislerinin ise 'önemli hasar' aldığına dair kanıt bulunmadığını aktardı.