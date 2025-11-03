Haberler

Federal Yargıç, Trump Yönetiminin Portland'a Asker Göndermesini Engelledi

Federal Yargıç, Trump Yönetiminin Portland'a Asker Göndermesini Engelledi
Güncelleme:
ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut, Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını engelledi. Yargıç, şehir ve eyalet yöneticilerinin açtığı davada çok sayıda kanıt bulunduğunu açıklarken, protestolar sırasında önemli hasar görmediğini belirtti.

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Portland kentine Ulusal Muhafız konuşlandırmasını engelledi.

ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut, şehir ve eyalet yöneticilerinin Donald Trump yönetimine karşı açtığı davada geçici kararını açıkladı. Immergut, 16 sayfalık kararında, dosyada çok sayıda kanıt bulunduğunu ve cuma günü nihai kararın açıklanacağını belirterek, o güne kadar Oregon eyaletine bağlı Portland kentine asker konuşlandırılmasının engellenmesine karar verildiğini bildirdi.

Şiddet olaylarının çoğunun protestocular ve protesto karşıtları arasında yaşandığını kaydeden Immergut, protestoların merkezinde yer alan göçmenlik tesislerinin ise 'önemli hasar' aldığına dair kanıt bulunmadığını aktardı.

