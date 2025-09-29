Haberler

Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı
Haber Videosu

ABD'de Trump'ın emriyle sokağa inen federal ajanlar, yasadışı göçmenleri yakalamak için Chicago'da operasyon başlattı. Şehir merkezinde gözüne kestirdikleri bazı insanların üzerine plastik mermi sıkan ajanlar, bazılarını ise ters kelepçe gözaltına aldı.

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen bir operasyon, tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski Başkan Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla sahaya inen federal ajanlar, şehir merkezinde yasadışı göçmenlere yönelik geniş çaplı bir uygulama başlattı.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİLER

Operasyon sırasında kent merkezinde rutin devriye yapan özel birliklerin, göçmen olduklarından şüphelendikleri kişilere plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre ajanlar, bazı kişileri yere yatırarak ters kelepçe ile gözaltına aldı. Olay anına tanıklık eden siviller, güvenlik güçlerinin "rastgele insanları hedef aldığı" yönünde iddialarda bulundu.

Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

Trump döneminde sıkça gündeme gelen ve özellikle Meksika sınırında yoğunlaşan göçmen karşıtı politikalar, bu kez Chicago'nun göbeğine taşınmış görünüyor. Trump'ın emriyle harekete geçen federal birimler, şehirlerde "gizlenen" yasadışı göçmenlerin tespit edilerek sınır dışı edilmesini amaçladıklarını duyurdu. Ancak uygulamanın yöntemleri, insan hakları savunucularının sert tepkisine neden oldu.

Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Chicago'daki sivil toplum kuruluşları ve göçmen hakları savunucuları, olayın ardından acil açıklamalar yaparak federal hükümete çağrıda bulundu. ABD Göçmen Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sokakta insanları rastgele seçip plastik mermiyle vurmak, hukuk devletine değil, otoriter rejimlere yakışır" ifadeleri kullanıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk yaptığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı

Rüşvet aldığı tespit edilen eski bakan idam cezasına çarptırıldı
ATM ve IBAN'dan para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Artık zorunlu olacak! Tarih netleşti, ATM'lerde yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.