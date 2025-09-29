Federal ajanlar şehir merkezinde göçmen avına çıktı

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu düzenlenen bir operasyon, tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski Başkan Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla sahaya inen federal ajanlar, şehir merkezinde yasadışı göçmenlere yönelik geniş çaplı bir uygulama başlattı.

PLASTİK MERMİYLE MÜDAHALE ETTİLER

Operasyon sırasında kent merkezinde rutin devriye yapan özel birliklerin, göçmen olduklarından şüphelendikleri kişilere plastik mermi ile müdahale ettiği belirtildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre ajanlar, bazı kişileri yere yatırarak ters kelepçe ile gözaltına aldı. Olay anına tanıklık eden siviller, güvenlik güçlerinin "rastgele insanları hedef aldığı" yönünde iddialarda bulundu.

Trump döneminde sıkça gündeme gelen ve özellikle Meksika sınırında yoğunlaşan göçmen karşıtı politikalar, bu kez Chicago'nun göbeğine taşınmış görünüyor. Trump'ın emriyle harekete geçen federal birimler, şehirlerde "gizlenen" yasadışı göçmenlerin tespit edilerek sınır dışı edilmesini amaçladıklarını duyurdu. Ancak uygulamanın yöntemleri, insan hakları savunucularının sert tepkisine neden oldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Chicago'daki sivil toplum kuruluşları ve göçmen hakları savunucuları, olayın ardından acil açıklamalar yaparak federal hükümete çağrıda bulundu. ABD Göçmen Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sokakta insanları rastgele seçip plastik mermiyle vurmak, hukuk devletine değil, otoriter rejimlere yakışır" ifadeleri kullanıldı.