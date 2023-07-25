Fas'ta Yılbaşından Bu Yana 222 Orman Yangını Kaydedildi

Fas'ta yılbaşından bu yana ülke genelinde kayıtlara geçen orman yangını sayısının 222'ye ulaştığı bildirildi. Yangınlarla mücadele için yapay zeka ve veri sistemleri kullanılarak tehlike tahmin sistemi geliştirildiği belirtildi.

Fas'ta, yılbaşından bu yana ülke genelinde kayıtlara geçen orman yangını sayısının 222'ye ulaştığı bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Müdürü Abdurrahim Humi, Fas Temsilciler Meclisinin Üretim Sektörleri Komitesi'nde konuştu.

Yılbaşından bu yana ülke genelinde kayıtlara geçen yangın sayısının 222'ye ulaştığını kaydeden Humi, yangınlardan 3 bin 900 hektarın etkilendiğini belirtti.

Humi, yangınlarla mücadele için yapay zeka ve veri sistemleri kullanılarak tehlike tahmin sistemi geliştirildiğini ve bunun bitki örtüsü verileri, arazi, hava durumu ve iklim verileri ile eşleştiğini dile getirdi.

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sıddıki de yaklaşık bir aydır ülkenin çeşitli bölgelerinde günde 5 ila 6 yangın çıktığını aktardı.

Ülke yüzölçümünün yüzde 12'sini ormanların kapladığı Fas her yıl orman yangınlarına maruz kalıyor ve 2022'de 22 bin hektardan fazla alanda yaklaşık 500 yangın meydana gelmişti.