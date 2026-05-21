Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

FAS'ın Fes kentinde dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Fas'ın Fes kentinde gece saatlerinde dört katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Binanın enkazında kalan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydederek, önlem amacıyla çevredeki binaların tahliye edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı