Fas'ta dört katlı bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Fas'ın Fes kentinde dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı ve çevredeki binalar tahliye edildi.
FAS'ın Fes kentinde dört katlı bir binanın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Fas'ın Fes kentinde gece saatlerinde dört katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Binanın enkazında kalan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydederek, önlem amacıyla çevredeki binaların tahliye edildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı