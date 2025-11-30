Fakir Baykurt Duisburg'da Anıldı

Haber: İlhan Baba

(DUİSBURG) - Ünlü yazar Fakir Baykurt, Duisburg'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Çocukları Işık ve Tonguç Baykurt, babalarının edebiyatçı kimliğini ve insani duruşunu anlattı.

Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen etkinlikle, köy edebiyatı akımının önemli temsilcisi ünlü yazar Fakir Baykurt anıldı. Etkinliğe, Fakir Baykurt'un çocukları Işık ve Tonguç Baykurt da katıldı.

Dr. Nesrin Tanç ile Zentrum für Einwanderungskultur (Hatırlama ve Anma Kültür Merkezi)'in ortaklaşa düzenlediği anma programı, Tarık Tarhan Galerisi'nde yapıldı.

Etkinliğe Baykurt'un, İstanbul'da yaşayan kızı Işık Baykurt, Hamburg'da yaşayan oğlu Tonguç Baykurt ile Dr. Türkan Tetik Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğü Dr. Nesrin Tanç üstlendiği etkinlikte, tercümanlığı ise Gizem Özcan yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Kültür Bilimci Dr. Nesrin Tanç, Baykurt'un, Ruhr bölgesinde yaşarken edebiyatı ve hümanist duruşuyla kendilerine ışık tuttuğunu belirterek, anma etkinliğini düzenlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Işık Baykurt, babasının 50 yaşında Almanya'ya geldiğini ve 50 yaşından sonra Almanca öğrendiğini vurgulayarak, "Hem çalıştı hem yazdı. Gece gündüz durmadan yazardı. Yılanların Öcü çok dile çevrildi, Almanca Die Rache der Schlange adıyla yayımlandı. Çok yazar yetiştirdi. 70 yaşında hayatını kaybetti" dedi.

Tonguç Baykurt, babasının sıkıyönetim döneminde tutuklu kaldığını ancak yazmayı hiç bırakmadığını belirterek, "Nereye gitse not alırdı. 20 yıl Duisburg'da yaşadı, birçok yazar yetiştirdi. 1999 genel seçimlerinde ÖDP'den İzmir milletvekili adayı oldu. Aynı yıl pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesine Avustralya'dan bile gelenler oldu" dedi. Tonguç Baykurt, Türk çocuklarının Türkçe'lerinin geliştirilmesi için babasının kitaplarının okullarda önerilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Türkan Tetik Yılmaz ise Baykurt'un Avrupa'da sosyal faaliyetlerde bulunduğunu, göçmen işçilerle dernekler kurduğunu belirterek, Duisburg'da "Literaturcafe Fakir Baykurt"u hayata geçirdiklerini söyledi, yazarın birçok eserinin film ve tiyatroya uyarlandığını ekledi.