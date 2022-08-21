Eyvah eyvah! Başımıza şimdi de domates gribi çıktı, işte ilk belirtileri

Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi kendisini göstermeye başladı. Hastalığın ilk belirtileri arasında kusma, ishal ve döküntü bulunuyor.

Dünya genelinde bir salgın bitmeden diğeri başlıyor. Tam koronavirüse vakalar azaldı derken ortaya çıkan maymun çiçeği insanlarda panik yaratırken, şimdi de domates gribi ortaya çıktı.

ADINI, OLUŞTURDUĞU KABARCIKLARDAN ALIYOR

Adını, enfekte kişilerin cildinde görünen kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi" ateş, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi Covid'e benzer belirtiler gösterse de iki hastalık da birbirinden bağımsız. Ayrıca domates gribinin diğer semptomları arasında kusma, ishal ve döküntü de bulunuyor.

SİVRİSİNEK KAYNAKLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Enfeksiyon mayıs ayında güneydeki Kerala eyaletinde görüldü ve el, ayak hastalığının yeni bir çeşidi olmasından korkuluyor. Uzmanlar ayrıca bunun sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar, ancak tamamen yeni bir patojen olma ihtimalini göz ardı etmiyorlar.