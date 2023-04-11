Evsiz kadın, kaldırımda doğum yaptı! Vatandaş yerde ağlayan bebeğin ve annenin yardımına koştu

ABD'nin San Fransisco şehrinde, evsiz bir kadın kaldırımda doğum yaptı. Olaya şahit olanlar şaşkınlığını gizleyemezken, zor durumda olan kadının yardımına koşup ambulansa haber verdi.

Olay, San Francisco'daki Geary Caddesi'nde, şehrin uyuşturucu bağımlısı evsizlerin yoğun olduğu Tenderloin Bölgesi'ndeki Union Meydanı'nın hemen yanında meydana geldi.

İÇLER ACISI HALİ YÜREK BURKTU

Evsiz kadın gündüz vakti kaldırımda doğum yaptı. Olaya ait görüntüler ise sosyal medyaya damga vurdu. İnternette yayınlanan videoda, kadın yan yatmış, pantolonunu indirmiş ve yeni doğan bebeği kucaklamaya çalışırken görülüyor. Videoda kadının yanında iki kişi daha beliriyor, beysbol şapkalı ve cep telefonu olmayan bir adam, bebek dışarı çıkarken yanında diz çöküyor ve diğeri yürek burkan sahnenin başında duruyor.

BURNU KANADI

Evsiz kadın yerde yatan ve ağlayan bebeğin üzerine bir parça bez örtüp yardım beklemeye koyuldu. Öte yandan talihsiz kadının burnunun kanadığı da dikkatlerden kaçmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.