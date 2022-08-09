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Evinin bahçesine dünyanın en büyük yılanı girdi! İşte ürküten video

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Tayland'da bir adamın evinin bahçesine dünyanın en büyük yılanı olduğu ifade edilen yılanlardan biri girdi. Önce büyük bir korku yaşayan ancak daha sonra telefonuna sarılan adam, bu anları anbean kayıt altına aldı. Bu görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların görülme sıklığı da arttı. Başta ülkemiz olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasında ortaya çıkan yılanlar, insanlara büyük korku yaşattı. Ancak Tayland'da bu vakaların hiçbirine benzemeyen bir olay yaşandı.

EVİNİN BAHÇESİNDE BULDU

Evinin bahçesine giren bir adam, dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğu iddia edilen yılanı, terasına doğru süzülürkengördü. Önce dehşete kapılan adam, korkusunun geçmesinin ardından bu ürkütücü anları kayıt altına aldı. Söz konusu video, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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