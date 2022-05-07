"Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba" dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı
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Amerika'da bir kadının başına gelen olaylar gündeme oturdu. Yeni taşındıkları eve şeytan musallat olduğunu belirten kadın, kocasının iş gezisinde olduğu sırada şeytanın ortaya çıktığını ve kızlarıyla kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kadının başına garip olaylar geldi. İddiaya göre yeni bir eve taşınan kadın ve ailesinin evinde paranormal olaylar yaşanmaya başladı.
Kadının iddiasına göre evdeki olaylar, kocasının iş gezisine çıkmasıyla birlikte başladı. Odalardan garip sesler duymaya başladıklarını belirten kadın, duvarda da ayak izlerine rastladığını anlattı.
Most Haunted ve podcast Paranormal Activity'nin sunucusu Yvette Fielding'e bağlanarak derdini anlatan kadın, şeytanın küçük kızını rahatsız ettiğini ve onunla konuştuğunu ileri sürdü.
Kadın, "Sen delirmişsin" gibi söylentilere de sert çıkarak, delirmediğini aksi takdirde şeytanın kendisine aşık olmuş olabileceğini, bu nedenle kocasının evde olmadığı zaman dilimlerini tercih ettiğini aktardı. Konu duyanlarda şaşkınlık yarattı.