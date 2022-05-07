'Evimde şeytan var evliyim ama bana aşık oldu galiba' dedi, duyanlar ne diyeceğini şaşırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kadının başına garip olaylar geldi. İddiaya göre yeni bir eve taşınan kadın ve ailesinin evinde paranormal olaylar yaşanmaya başladı.

KOCASI İŞ GEZİSİNE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Kadının iddiasına göre evdeki olaylar, kocasının iş gezisine çıkmasıyla birlikte başladı. Odalardan garip sesler duymaya başladıklarını belirten kadın, duvarda da ayak izlerine rastladığını anlattı.

"KIZIM SESİNİ DUYMUŞ"

Most Haunted ve podcast Paranormal Activity'nin sunucusu Yvette Fielding'e bağlanarak derdini anlatan kadın, şeytanın küçük kızını rahatsız ettiğini ve onunla konuştuğunu ileri sürdü.

"DELİRMEDİM BANA AŞIK OLMUŞ OLABİLİR"

Kadın, "Sen delirmişsin" gibi söylentilere de sert çıkarak, delirmediğini aksi takdirde şeytanın kendisine aşık olmuş olabileceğini, bu nedenle kocasının evde olmadığı zaman dilimlerini tercih ettiğini aktardı. Konu duyanlarda şaşkınlık yarattı.