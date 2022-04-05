Evde kafasını koyduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıkan adam korkudan tir tir titredi - Haberler

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Evde kafasını koyduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıkan adam korkudan tir tir titredi

Haberler.com - Dünya
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ABD'nin Kaliforniya kentinde yaşayan adam, uyumak için başını yastığa koyduğu sırada bir gariplik fark etti. Elini yastığın altına atan adam, karşısına çıkan 7 metrelik dev yılan nedeniyle hayatının şokunu yaşadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılanlarla ilgili videolar hazırlayan Alex Trejo,bir ihbar üzerine gittiği evdeki çekimin detaylarını anlattı. Koltukta uyuma hazırlığında olan bir vatandaşın, 7 metrelik dev yılanla karşılaştığını belirten Trejo, şans eseri yılanın zehirli olmadığını dile getirdi.

"ABD'YE ÖZGÜ BİR YILAN DEĞİL"

Yılana ait görüntüleri Facebook hesabı üzerinden paylaşan Trejo, evdeki yılanın ABD'ye özgü bir yılan türü olmadığını belirterek, asıl bu nedenle şaşırdıklarını söyledi.

GÖMLEĞİNE SALDIRDI

Trejo, yılanı evden çıkarmak adına büyük çaba sarf ettiklerini, yılanın cildinde değil ancak gömleğinde hasar bıraktığını belirtti. Veterinere götürülen yılanın solunum yolu tedavisine alındığı ve sahibinin arandığı öğrenildi.

Evde kafasını koyduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıkan adam korkudan tir tir titredi

Haberler.com - Dünya

Yılan, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Aydın:

korkudan tir tir titreyen yılanı almış elinde dans ettiriyor kendi yılanıdır.

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