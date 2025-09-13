Haberler

Eurovision öncesi 5 ülkeden "İsrail varsa biz yokuz" resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Güncelleme:
Eurovision 2026 öncesi İsrail tartışmaları sürüyor. Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, İsrail yarışmada yer alırsa boykot edeceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından gözler geçen yıl İsrail'e 12 puan veren Azerbaycan ise konuyla ilgili henüz bir karar vermiş değil...

Slovenya, İspanya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda, Gazze'de on binlerce masum insanı katleden İsrail'in yarışmaya katılımına izin verilmesi halinde 2026 Eurovision'a katılmayacaklarını açıkladı.

TEPKİLER ARTIYOR

Son yıllarda Eurovision, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırıları nedeniyle yoğun tartışmaların odağında yer aldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda 64 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin açlıktan öldüğü belirtiliyor.

Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

AZERBAYCAN'IN TUTUMU MERAK KONUSU

Gündemde ise İsrail ile iş birliği bulunan Azerbaycan'ın vereceği karar var. Bu yıl için henüz bir karar vermeyen Azerbaycan, 2025'te İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermişti. Bu durum, özellikle Türkiye'de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştı.

Eurovision öncesi 5 ülkeden 'İsrail varsa biz yokuz' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi

GEÇEN YIL İSRAİL İKİNCİ OLMUŞTU

2025'te İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen yarışmada, İsrail temsilcisi Yuval Raphael, "New Day Will Rise" adlı şarkısıyla jüri oylarında 60, halk oylamasında 297 puan alarak toplamda 357 puanla ikinci olmuştu. Sahneye çıkan Raphael, seyirciler arasında Filistin bayrağı açan bazı izleyiciler tarafından ıslıklarla protesto edilmiş, sahneye atlamaya çalışan iki kişi güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

EUROVISION 2026 VİYANA'DA

Eurovision 2026 yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak. Yarışma, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından organize edilecek.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyhan Vurgun:

ne olacağı belli??????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKim kimee:

dost olup olmadigini anlariz simdi, zalimin yaninda mi mazlumun mu onu da anlariz!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
