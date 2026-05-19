Estonya Hava Sahasına Giren İHA, NATO Savaş Uçağı Tarafından Düşürüldü

ESTONYA Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Estonya hava sahasına giren insansız hava aracının, NATO savaş uçağı tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, ülke basınına yaptığı açıklamada, Estonya hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA), Vortsjarv Gölü üzerinde düşürüldüğünü belirtti. Pevkur, Letonya makamlarından önceden bilgi aldıklarını belirterek, "Radarlarımız Estonya'nın güneyine doğru hareket eden bir İHA tespit etti. Gerekli önlemleri devreye soktuk ve Baltık Hava Polisliği görevindeki bir NATO savaş uçağı İHA'yı düşürdü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı