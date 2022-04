Esrarengiz kazıda kemikleri bulunmuştu! Ünlü bilim insanı 'Hobitlerin' yerini söyledi: Adada gizleniyorlar

Kısa boylu, kocaman tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı, son derece neşeli ve Ehl-i keyif bir ırk olarak bilinen Hobitlerin, orta dünya evreninde yaşadığı tahmin ediliyordu. Bilim camiasının uzun süreden bu yana gündemini meşgul eden konular arasındaki Hobitlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

ESRARENGİZ KAZIDA KEMİKLERİ BULUNDU

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Endonezya'nın Flores adasında Hobbit benzeri bir insansı türün kemiklerinin bulunmasından bu yana yaklaşık 20 yıl geçti. 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11 bin 700 yıl öncesine kadar süren Pleistosen döneminden kalma kemikler, 2004'te keşfedilmiş ve bunların bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu anlaşılmıştı. Homo floresiensis adı verilen türün keşfi bilim camiasında büyük yankı uyandırmıştı.

POPÜLER KÜLTÜRDE "HOBİT" DENİLİYOR

Popüler kültürde bu türe, ünlü Britanyalı yazar J. R. R. Tolkien'in aynı adlı eserinden ilhamla "Hobbit" adı verilmişti. Bu hominin türün neslinin ise tükendiği tahmin ediliyordu.

KÜÇÜK CANLILARLA KARŞILAŞTILAR

Ancak Forth'un yakında rafa çıkacak Between Ape and Human (Maymun Ve İnsan Arasında) adlı kitabında şaşırtıcı bilgilere yer verdi. Kitapta Lio adlı yerel bir kabilenin H. floresiensis olabileceğine inanılan küçük canlılarla karşılaştığı ifade edildi. Alberta Üniversitesi'nde görev alan kıdemli bilim insanı, The Scientist'te kaleme aldığı bir yazıda, "Kitabı yazma amacım, Lio halkının canlılarla ilgili söylediklerinin en iyi açıklamasını, yani en rasyonel ve ampirik açıdan en iyi desteklenen açıklamayı bulmaktı" ifadelerini kullandı.

"ÜCRA BİR ADADA GİZLENİYORLAR"

Gregory Forth, "Kitap, hepsiyle doğrudan konuştuğum 30'dan fazla görgü tanığının ifadelerine dair raporları içeriyor. Buradan hareketle Flores'te bugüne veya çok yakın zamanlara kadar Homo sapiens dışında bir hominin hayatta kaldığı sonucuna varıyorum" diye konuştu. Kanadalı ünlü antropolog Gregory Forth, elindeki bilgiler ışığında bu kadim insan türünün hala hayatta olduğunu ve ücra bir adada gizlendiğini öne sürüyor.

