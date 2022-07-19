Eşlerin kavgası faciayla bitti! Parmaklık kırılınca metrelerce yüksekten yere düştüler - Haberler

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Eşlerin kavgası faciayla bitti! Parmaklık kırılınca metrelerce yüksekten yere düştüler

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde balkonda tartışan çiftin, parmaklıkların kırılması üzerine metrelerce yükseklikten yere düşmesi gündem oldu. O anlar anbean kameraya yansırken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rusya'da yaşanan olayda, balkonda tartışan 2 kişinin metrelerce yükseklikten düşme anı sosyal medyada gündem oldu.

BALKON DEMİRİ KIRILINCA YERE ÇAKILDILAR

Kameralara yansıyan görüntülerde, hararetli bir şekilde tartışan çiftin, balkon demirinin kırılması ile birlikte yere çakılma anı yer aldı. Görüntüler Twitter'da kısa sürede viral oldu. Öte yandan çiftin ikisinin de 35 yaşında olduğu ve aralarında günlerdir devam eden bir problem olduğu bilgisi edinildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görüntüler gündem olması üzerine açıklamalarda bulunan yetkililer ise çiftin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Vücutlarında ufak çaplı ezikler olduğu belirtilen şahıslar hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı da belirtildi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

kavga Rusya 3. Sayfa Dünya Haberler

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