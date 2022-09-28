Eski Yunan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi sözler: Bize dokunurlarsa Tripoliçe'nin kaderini paylaşacaklar

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu. hedef alarak sivil katliam tehdidinde bulundu. Pavlopulos Tripoliçe'deki katliamı hatırlatarak, "Türk ordusu Yunanistan'ın bir karışına bile dokunsa, Tripoliçe'deki Türk hanedanları ile aynı kaderi paylaşacaktır" dedi.

Yunanistan ve Türkiye arasında gergin devam eden ilişkiler, Yunan kuvvetlerinin Adalar'a yasak olmasına rağmen zırhlı araç sevk etmesi nedeniyle yeniden bozuldu. Bölgede tansiyon yükselirken iki taraftan da art arda sert açıklamalar geldi.

SİVİL KATLİAM TEHDİDİ

Tam da böyle bir dönemde Tripoliçe katliamın yıldönümünde Mora'da konuşan eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek. Tripoliçe'de yaşananlara atıfta bulunan ve Türkiye'yi sivil katliamla tehdit eden Pavlopulos, "Türk ordusu Yunanistan'ın bir karışına bile dokunmaya cesaret ederse, Tripoliçe'de yenilen Türk hanedanları ile aynı kaderi paylaşacaktır" dedi.

TRİPOLİÇE KATLİAMI NEDİR?

1821 yılının Mart ayında Mora Yarımadasının güneyinde Yunan isyanı baş gösterdi. İsyancı çeteler Mora'da stratejik açıdan önemli rol oynayan, Türklerin, Rumların ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Tripoliçe'yi kuşattı. 23 Eylül 1821'de siviller, kadın-çocuk ayrımı yapılmadan, işkenceyle katledildi. On binlerce Türk, Yahudi ve Arnavut'un barbarca katledilmesi, tarihte kara bir leke olarak yerini aldı, "Tripoliçe Katliamı" olarak anıldı. Sivil katliama imza atanları kahraman olarak gören Yunanistan ise onların heykellerin dikti.

ERDOĞAN ANMA MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katliamın yıldönümünde Tripoliçe'deki kurbanları anmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." mesajını paylaşmıştı.