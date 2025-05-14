Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica Hayatını Kaybetti

ESKİ Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi yaptığı açıklamada halk arasında 'Pepe' lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da hayatını kaybettiğini açıkladı. Orsi açıklamasında, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, lider ve önder. Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz" dedi.