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Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica Hayatını Kaybetti

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica Hayatını Kaybetti
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Uruguay’ın eski devlet başkanı Jose Mujica, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, Mujica'nın ölümüne dair duyduğu üzüntüyü paylaştı.

(ANKARA) - Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'nın 89 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica'nın başkent Montevideo'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten Orsi, "Yoldaşımız Pepe Mujica'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder... Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
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