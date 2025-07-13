Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Hayatını Kaybetti
Nijerya'nın eski Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 82 yaşında Londra'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Buhari'nin naaşının Nijerya'ya dönüşüne yardımcı olması için Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'yı İngiltere'ye gönderdi.
ESKİ Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, Buhari'nin naaşına Nijerya'ya dönüş yolculuğunda eşlik etmesi için Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima'yı İngiltere'ye gönderdiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya