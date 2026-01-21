Haberler

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katiline müebbet hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'yi suikastle öldüren sanık Tetsuya Yamagami, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sürecinde sanığın eylemlerindeki hafifletici nedenler sınırlı bulundu.

JAPONYA'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'yi 2022 yılında düzenlediği suikastla öldüren sanık Tetsuya Yamagami, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'nın batısındaki Nara Bölge Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, 8 Temmuz 2022 tarihinde eski Başbakan Şinzo Abe'yi el yapımı silahla vurarak öldüren 45 yaşındaki Tetsuya Yamagami hakkında hüküm verildi. Mahkeme heyeti, Yamagami'yi cinayet suçundan suçlu bularak ömür boyu hapse mahkum etti.

Duruşma sürecinde savcılar, sanığın eylemlerinde hafifletici nedenlerin son derece sınırlı olduğunu savunarak en ağır cezayı talep ederken, savunma avukatları ise Yamagami'nin annesinin 'Birleşme Kilisesi' adlı dini gruba yaptığı yüklü bağışlar nedeniyle ailenin iflas ettiğini, sanığın 'dine bağlı istismar' mağduru olduğunu öne sürerek cezanın 20 yılı geçmemesini istemişti.

Geçen yıl ekim ayında başlayan yargılamada suçunu kabul eden Yamagami, Abe'yi söz konusu dini grupla siyasi dünya arasındaki kilit bağlantı olarak gördüğü için hedef aldığını ve dini gruba karşı olan abisinin 2015 yılındaki intiharının ardından intikam duygusuyla hareket ettiğini belirtmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı

Sevk sırasında kalbi durdu! Film sahnelerini aratmayan müdahale